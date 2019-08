Un politist local din Iasi e cercetat dupa ce a dezumflat rotile de la bicicletele unor tineri

Ziare.

Mai multi tineri care faceau acrobatii cu bicicletele in zona Halei Centrale din Iasi, perimetru intens tranzitat, au fost pedepsiti de catre un politist local, prin dezumflarea rotilor. Agentul respectiv patrula prin zona impreuna cu un coleg.Conducerea Politiei Locale Iasi sustine ca echipajul de Politie nu a intervenit corect, precizand ca, in mod normal, politistii trebuiau sa-i avertizeze sau sa-i sanctioneze."Precizam ca politistii au actionat in baza unor sesizari ale cetatenilor din zona, inclusiv scrise, prin care acestia au reclamat ca in zona deseori unii biciclisti fac manevre periculoase", a declarat Nicoleta Deciu, purtatorul de cuvant al Politiei Locale.Pe de alta parte, primarul Mihai Chirica a cerut miercuri Politiei Locale sa faca o ancheta interna urgenta si sa ia masuri in ceea ce priveste comportamentul agentului care a decis sa dezumfle rotile bicicletelor."Conducerea Primariei nu tolereaza acest gest al politistului local, chiar daca acesta ar fi putut fi bine intentionat, si, ca atare, a cerut Politiei Locale atat sa il sanctioneze pe acesta, cat si sa isi instruiasca temeinic angajatii cu privire la cadrul legal, dar si moral in care acestia trebuie sa evolueze in timpul serviciului.Comportamentul politistului in cauza va fi analizat de Comisia de Disciplina a Politiei Locale, care va stabili sanctiunile cuvenite potrivit legii si regulamentelor interne. Tinerii implicati in incident vor fi sanctionati la randul lor, pentru incalcarea unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, cu amenda intre 100 si 500 de lei", se arata intr-un comunicat al Primariei Iasi.Pe retelele sociale, iesenii critica excesul de zel al politistilor locali."Exceptional. Dupa ce a plecat, baietii au scos pompa din rucsac. Intre timp, aurolacii fura posete in voie, ca tot alearga mai repede cu un singur plaman decat mana obeza a legii", a scris un iesean.Un alt tanar a intrebat "cum ar fi daca si noi am dezumfla rotile la Loganurile Politiei Locale care prezinta pericol public, la cat de vechi si de ruginite sunt?".