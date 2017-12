Un politist s-a luat la bataie intr-un club din Arad si a fost atacat cu o maceta

Ziare.

com

Incidentul a avut loc la ora 06:00, in fata unui club aflat in Piata Avram Iancu din Arad, dupa un conflict verbal dintre un politist de 32 de ani si alti doi barbati care petreceau in local.Potrivit martorilor, cei trei barbati au iesit in fata localului si s-au batut, iar unul avea o maceta."In fata unui local din municipiul Arad a avut loc un conflict spontan intre trei barbati, in urma caruia unul dintre ei, de 32 de ani din localitatea Sambateni, ar fi luat o maceta din masina personala, cu care ar fi provocat leziuni la nivelul bratului colegului nostru de 32 de ani, agent principal de politie.Victima a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiori medicale, iar ceilalti doi barbati implicati in altercatie au fost identificati la scurt timp si se afla la sediu pentru audieri", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Arad, Lorena Radu, care a precizat ca politistul ranit era in timpul liber.Agentul este internat in spital pentru ingrijiri, iar medicii spun ca se afla in afara pericolului.Anchetatorii urmeaza sa audieze mai multi martori, pentru a clarifica imprejurarile in care a avut loc altercatia.