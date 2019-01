Un postas din Bucuresti a murit pe teren. Politia face ancheta

Ziare.

Politistii Sectiei 25 de Politie au fost sesizati luni dupa-amiaza de catre o femeie, care a observat ca un angajat al Postei Romane se simte rau.Potrivit Politiei Capitalei, agentii au solicitat echipajele de prim ajutor, care i-au aplicat manevrele de resuscitare, insa fara rezultat, fiind declarat decesul barbatului."Persoana nu a fost victima vreunei agresiuni. (...) Cadavrul a fost ridicat si transportat la INML in vederea efectuarii necropsiei.In cauza sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca (accident de munca) ", mai arata Politia Capitalei.