Un primar este cercetat penal, dupa ce a participat la o adunare de 30 de persoane

"In data de 13 aprilie, organele de politie din cadrul postului Acas sau sesizat din oficiu cu privire la faptul ca numitul B.T., la data de 12 aprilie, in jurul orelor 20,00-20,30, s-a deplasat in cartierul de rromi din localitatea Acas, unde a avut loc o adunare de aproximativ 30 de persoane, desi avea obligatia de a impune respectarea restrictiilor de adunare conform Ordonantei Militare emisa de Ministerul Afacerilor Interne, nerespectand astfel masurile privitoare la prevenirea si combaterea bolilor infecto-contagioase", a precizat sursa citata.Urmarirea penala este efectuata de lucratorii de politie judiciara din cadrul postului comunal de politie Acas, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Carei.Primarul comunei Acas, Tibor Balog, nu a putut fi contactat.Totodata, o alta persoana este cercetata pentru zadarnicirea combaterii bolilor, intrucat a participat la respectiva intalnire desi avea obligatia de a sta in autoizolare la domiciliu.