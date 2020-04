Un primar PSD din Tulcea a fost arestat. S-a dus sa ia mita cu manusi si masca de protectie

Ziare.

", a transmis, sambata, Directia Generala Anticoruptie.Sursa citata a precizat ca denuntatorul, administrator al unei societati comerciale, a primit spre executare un contract de lucrari de la o primarie din judetul Tulcea, in schimbul caruia ar trebuit sa ii remita primarului comunei suma de 20.000 lei, impartita in doua transe egale."Prima transa, in valoare de 10.000 lei a fost remisa in luna decembrie 2019 iar, ulterior, in luna martie 2020, acesta a formulat denunt la D.G.A. - Serviciul Judetean Tulcea, denunt inaintat de indata Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea, fiind intocmit dosar de cercetare penala.", a mai transmis Directia Generala Anticoruptie.Potrivit presei, este vorba de primarul PSD al comunei Crisan, Ilie Munteanu.