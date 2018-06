Un roman a fost retinut in Marea Britanie, dupa ce Politia i-a gasit in portbagaj, intr-o valiza, un adolescent de 16 ani

Ziare.

Ofiterii vamali din portul Dover au gasit in portbagajul masinii romanului, intr-o valiza, un baiat vietnamez, a carui varsta a fost apoximata la 16 ani.Starea victimei era "critica" si a fost transportata la spital, unde, potrivit autoritatilor, s-a imbunatatit.Valiza a fost gasita in portbagajul unei Skoda Octavia in timpul perchezitiilor la trecerea din Franta in Marea Britanie.Autoritatile l-au pus sub acuzare pe Andrei Iancu, care este din Buzau, pentru incercarea de a introduce ilegal o persoana in Marea Britanie.Suspectul ramane in custodia Politiei si va aparea, vineri, in fata magistratilor din Medway.