Un scriitor batut pe strada in Cluj-Napoca si ignorat de autoritati e hotarat sa emigreze: Traiesc in tara cefelor-late

Ziare.

com

Gabriel Bota si-a povestit, intr-o ampla postare pe Facebook , intreaga patanie. Mai exact, acesta spune ca vineri tocmai incerca sa iasa din propria curte, cu masina in care se aflau sotia si fiica sa. A observat ca poarta e blocata de un taxi, asa ca a claxonat. Fara rezultat, insa. Iar cand soferul taxiului a aparut, intr-un final, a sarit la bataie., a scris Gabriel Bota pe Facebook.Desi sesizata, Politia n-a intervenit, mai transmite scriitorul. In plus, medicii carora le-a cerut sa il ingrijeasca l-au plimbat de la o usa la alta si l-au lasat sa astepte ore intregi, pe holuri. Asta, desi tocmai fusese lovit cu brutalitate, fara sa aiba vreo vina!, mai scrie Gabriel Bota pe Facebook.