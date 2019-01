Un secretar de stat din Ministerul Transporturilor a fost ridicat de politie, in urma unor perchezitii la ROMATSA

Ziare.

"Astazi, politisti din cadrul Directiei de Politie Transporturi a Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au efectuat o perchezitie la sediul unei regii autonome, din municipiul Bucuresti. Activitatea s-a desfasurat in cadrul unui dosar penal, intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, fapta prevazuta si pedepsita de articolul 297 din Codul Penal, cu incalcarea O.G. nr. 26/ 2012, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative. In urma acestei activitati, s-au ridicat inscrisuri, privind externalizarea serviciilor de asistenta juridica", anunta IGPR.De asemenea, la sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au fost duse sase persoane, pentru audieri.Conform G4media , regia autonoma la acre u avut loc perchezitii este ROMATSA, iar vizate ar fi contractele de consultanta juridica incheiate de Regia de control a traficului aerian in perioada 2013-2017.Printre cele sase persoane duse la audieri se afla si actualul secretar de stat din Ministerul Transporturilor, Dragos Virgil Titea , care a condus in perioada respectiva Departamentul juridic al Romatsa, precum si fostul director Romatsa Valentin Cimpuieru.