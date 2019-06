Un sindicat reactioneaza dupa uciderea politistului din Timis: Meseria noastra e riscul. Respectati-ne!

Ziare.

Reactia a venit la scurt timp dupa ce s-a aflat ca un politist de doar 43 de ani din Timis a murit impuscat in gat la datorie."Suntem indurerati ori de cate ori un politist este ucis in timpul serviciului! Azi, un politist de circulatie a fost ucis in timpul serviciului, in judetul Timis.Acest eveniment nefericit care nu este unul singular, trebuie sa le aminteasca politicienilor si cetatenilor obisnuiti, de ce exista forta de politie in timp ce protejeaza ordinea publica!Meseria noastra e riscul! Pentru asta, politicienii si cetatenii trebuie sa ne respecte! Ganditi-va la asta, in timp ce ne tineti cu o treime din posturi vacante, in timp ce ne tineti pe salariile din 2009, in timp ce ne taiati din pensiile militare si in timp ce va ganditi sa ne mariti varsta de pensionare!", a scris pe Facebook Catalin Nedelcu, presedinte SPR Diamantul.Agentul de politie Cristian Amariei, care facea parte din unul dintre filtrele organizate pentru prinderea unei masini date in urmarire, a fost impuscat in gat de la distanta, informeaza PressAlert.ro Conform sursei citate, politistul a fost impuscat in apropierea unui imobil in care se ascundea suspectul cautat de politie. Acesta se numeste Marcel Lepa (foto) si este considerat de politisti extrem de periculos, de aceea oamenii sunt sfatuiti sa pastreze distanta si sa sune la 112 daca il vad.