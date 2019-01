Un sofer amendat a sunat la 112 sa reclame ca politistii erau beti: Ce-a patit

Ziare.

Potrivit Politiei Dambovita, un barbat in varsta de 35 de ani, din Bucsani, oprit in trafic , a fost sanctionat cu o amenda in valoare de 290 de lei si doua puncte de penalizare pentru ca nu purta centura de siguranta.La scurt timp, barbatul a sunat la 112 pentru a sesiza faptul ca agentii de politie care l-au oprit erau bauti."La fata locului s-a deplasat un echipaj de politie din cadrul Biroului Rutier, care a testat cu aparatul etilotest, atat agentii de politie, cat si conducatorul auto, rezultatul fiind negativ", arata Politia Dambovita.Soferul a fost amendat din nou, cu 500 de lei, pentru alertarea falsa a autoritatilor.