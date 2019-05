Un sofer baut si care circula cu 165 km/h pe DN 2, oprit de politisti cu focuri de arma

Ziare.

Politistii din cadrul IPJ Bacau au oprit un autoturism care se circula cu viteza foarte mare, pe DN 2 E 85, pe directia Bacau-Roman, aparatul radar inregistrand viteza de 165 km/ora.In momentul in care a fost oprit, soferul a intors si a plecat de la fata locului, spre localitatile Bacau, Buhusi, Piatra Neamt si Roman, fiind urmarit de politisti.In Roman, autoturismul s-a deplasat pe strazi laturalnice, iar la scurt timp acesta a fost gasit de oamenii legii abandonat si incuiat.Politistii din Bacau si Neamt au efectuat cercetari, in urma carora soferul a fost identificat in localitatea Horia, judetul Neamt.In cursul urmaririi, politistii din Bacau au tras focuri de arma, care au produs avarii autoturismul urmarit.Soferul prins a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o valoare de 1,02 mg/l alcool pur in aerul expirat.Pe numele lui a fost intocmit dosar penal pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante.