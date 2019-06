Un sofer baut si fara permis a fost prins in Olt cu focuri de arma

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, sambata, in jurul orei 20.00, politistii rutieri au depistat, cu ajutorul aparatului radar, un autoturism care se deplasa cu viteza de 127 km/h, pe DN 64, in localitatea Gradinari."Intrucat conducatorul auto nu a respectat semnalul regulamentar de oprire, politistii au pornit in urmarirea acestuia, efectuand trei focuri de avertisment, cu arma din dotare, unul in plan vertical si doua asupra pneurilor. In urma focurilor de arma nu au rezultat victime sau pagube materiale", au precizat reprezentantii IPJ Olt.Conducatorul auto a fost prins si identificat, fiind vorba de un barbat de 42 de ani din comuna Gradinari.Politistii au stabilit faptul ca barbatul nu are permis de conducere si se afla sub influenta bauturilor alcoolice, prezentand o concentratie de 0.93 mg/l alcool pur in aerul expirat.El a fost dus la o unitate medicala pentru a i se recolta probe biologice de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei.Barbatul este cercetat pentru comiterea infractiunilor de conducere a unui vehicul fara permis de conducere si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului.