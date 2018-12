Un sofer din Constanta, urmarit de politisti, a fost oprit cu focuri de arma

Ziare.

com

Potrivit politistilor constanteni, miercuri noaptea, un echipaj de politie a incercat sa opreasca un autoturism care circula pe strada Pionierului din cartierul Palazu Mare.Oamenii legii i-au facut soferului semn sa opreasca, dar barbatul si-a continuat deplasarea.Politistii au pornit in urmarirea soferului in varsta de 25 de ani si la un moment dat chiar au tras doua focuri de avertisment, in plan vertical.Tanarul a oprit masina pe strada Santinelei, in cartierul Palazu Mare, si s-a predat.El a fost dus la sediul Serviciului Rutier Constanta pentru cercetari, politistii stabilind ca acesta nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe numele sau a fost intocmit un dosar de cercetare penala, fiind cercetat in stare de libertate.