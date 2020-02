Un sofer fara permis a fost urmarit jumatate de Bucuresti. A lovit o masina de politie si s-a oprit dupa focuri de arma

Ziare.

"In aceasta noapte, in jurul orei 01:00, un echipaj al Brigazii Rutiere, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, a efectuat semnal regulamentar de oprire fata de un conducator auto, dar acesta a accelerat si a continuat deplasarea. Politistii au pornit in urmarirea autoturismului pe Calea Vacaresti.Autoturismul in cauza a fost urmarit pe Sos. Mihai Bravu, pe Bd. Camil Ressu, pana la intersectia cu Bd. Liviu Rebreanu, unde s-a reusit devansarea autovehicului urmarit, iar unul dintre politisti a coborat din autospeciala pentru a incerca oprirea si imobilizarea conducatorului auto.In acest moment, conducatorul urmarit a demarat, avariind autospeciala", relateaza Politia Capitalei.Politistul a facut uz de armamentul din dotare, tragand patru focuri in plan vertical si unul in directia anvelopelor autoturismului, dupa care a continuat urmarirea, impreuna cu mai multe echipaje ale Politiei Rutiere."S-a reusit imobilizarea vehiculului si a conducatorului auto pe autostrada A2. Conducatorul auto, care se afla singur in autoturism, a fost condus la sediul Brigazii Rutiere pentru continuarea cercetarilor", precizeaza politistii.In urma verificarilor a reiesit faptul ca barbatul de 33 de ani, din judetul Ilfov, nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Barbatul este cercetat pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fara a detine permis de conducere.