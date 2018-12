Un sofer in varsta de 20 ani a fost prins conducand cu 162 de km/h in localitate

Ziare.

Tanarul prins conducand cu aceasta viteza in localitatea Viile Cristurului a fost amendat cu 2.900 de lei.Acesta a fost prins in timpul unei actiuni pentru depistarea soferilor care conduc cu viteza peste limita maxima admisa, politistii bistriteni atragand atentia ca viteza este principala cauza a accidentelor rutiere din judet.La sfarsitul trecut de saptamana, 31 de soferi care au depasit in judetul Bistrita-Nasaud cu mai mult de 50 de kilometri pe ora viteza maxima admisa au ramas fara permis pentru 90 de zile.Ca urmare a actiunilor, au fost date amenzi in valoare totala de peste 65.000 de lei, iar in cazul a 43 de soferi politistii le-au suspendat permisul - cei 31 pentru viteza excesiva si 12 pentru depasiri neregulamentare.