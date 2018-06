Un sofer teribilist, care a trecut pe rosu, a acrosat o politista in Capitala

Ziare.

"In urma cu putin timp, o colega din cadrul Brigazii Rutiere a fost victima unui eveniment rutier. In timp ce se afla in exercitarea atributiilor de serviciu, in zona Piata Universitatii, a fost acrosata de un autoturism. Agenta de politie a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca.Conform sursei citate, din primele date rezulta ca politista a efectuat semnal unui conducator auto care ar fi patruns in intersectie la culoarea rosie a semaforului, iar la momentul in care acesta a franat brusc, a intrat in derapaj si a acrosat-o.Politisti ai Brigazii Rutiere au efectuat cercetarea la fata locului.Conducatorul auto implicat in eveniment a fost condus la sediul subunitatii de politie din zona.