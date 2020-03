Un sucevean care s-a intors din Italia a iesit la plimbare cu 30 de papagali si un caine

LIVE

Ziare.

com

Totodata, politistii suceveni au aplicat, in timpul actiunilor de joi, 187 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproximativ 335.000 de lei, pentru incalcarea prevederilor Ordonantei Militare nr. 3 privind circulatia persoanelor, iar o persoana a fost amendata de politisti cu 5.000 de lei deoarece nu a respectat masura autoizolarii.La randul lor, jandarmii suceveni au aplicat zece sanctiuni contraventionale in suma totala de 2.900 de lei unor persoane care au iesit din case in ciuda restrictiei de circulatie din Ordonanta Militara nr. 3."Facem apel inca o data catre cetateni sa respecte restrictiile de deplasare si sa apeleze la completarea declaratiilor pe propria raspundere doar in situatiile limitativ prevazute.Speram ca toata lumea sa inteleaga ca aceste masuri sunt in interesul nostru, al tuturor, si al celor dragi noua. Ca politisti ne facem datoria si incercam sa intelegem toate situatiile si sa le abordam profesionist, dar si uman", transmite purtatorul de cuvant al IPJ Suceava.