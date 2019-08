Un suspect a fost retinut in cazul jafului de la sectia de politie Cornu

Ziare.

Procurorii si politistii prahoveni au retinut un barbat care este principalul suspect in cazul furtului produs saptamana aceasta din sediul Politiei Cornu , de unde au fost sustrase componente IT care constituie probe in dosare penale.Conform unei informari a Parchetului de pe langa Judecatoria Campina, care instrumenteaza acest dosar, bunurile sustrase fusesera ridicate in urma unor perchezitii domiciliare facute intr-un alt dosar penal.Suspectul a fost prins miercuri seara, in orasul Valenii de Munte din judetul Prahova, au declarat pentru News.ro surse judiciare. Anchetatorii au emis propunere de arestare preventiva pe numele acestuia, pentru furt calificat.Potrivit unei informari oficiale a Politiei Judetene Prahova, politistii s-au sesizat din oficiu marti, despre faptul ca "din sediul postului au fost sustrase anumite componente IT ce se aflau depozitate si sigilate ca obiecte corp delict".Surse judiciare declarau pentru News.ro ca ancheta este desfasurata de catre politistii de la Investigatii Criminale si condusa de un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina.In paralel cu investigatia penala pentru furt, la nivelul Politiei Prahova se va desfasura si o ancheta interna, pentru a stabili cum a fost posibil ca obiectele ridicate ca probe sa fie sustrase din sediul politiei. Sursele citate au declarat ca acestea erau depozitate chiar in incinta Politiei Cornu, nu in vreo anexa a cladirii, si ca deocamdata nu se stie daca in momentul furtului in sediul Politiei se afla vreun angajat al MAI sau daca acestia erau toti la interventii.