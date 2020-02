Un tanar baut, fara permis si cu o masina furata, urmarit de politisti in doua judete

Ziare.

Conform IPJ Brasov, a fost primit un apel la 112, in jurul orei 5:50, iar apelantul sesiza faptul ca un autoturism care se indreapta dinspre Predeal spre Brasov ar fi condus de un sofer care se afla sub influenta alcoolului."Politisti din cadrul Sectiei 4 Brasov si de la Politia municipiului Sacele, precum si un jandarm din cadrul IJJ Brasov au constituit filtre rutiere in zona Darste (la iesirea spre Predeal din Brasov - n.red.) pentru a-l opri.La vederea echipajelor, conducatorul auto a schimbat directia de deplasare, indreptandu-se spre Predeal, apoi spre judetul Prahova.Echipajele de Politie, avand in functiune semnalele acustice si luminoase ale autospecialelor, au procedat la urmarirea autovehiculului in cauza. Conducatorul auto a trecut de doua filtre ale IPJ Prahova, in Busteni si Sinaia, fiind oprit de politisti din cadrul IPJ Brasov pe un drum forestier de pe raza statiunii Sinaia", se arata intr-o informare a IPJ Brasov.La testarea soferului, un tanar de 26 de ani din Sibiu, acesta avea alcoolemia de 0,66 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind dus la o unitate medicala pentru recoltarea de probe biologice.In urma verificarilor efectuate de politistii brasoveni in baza de date, acestia au constatat ca tanarul nu detine permis de conducere eliberat de autoritatile romane. Mai mult, masina la volanul careia se afla ar fi fost sustrasa de pe raza orasului Predeal.Cercetarile in acest caz sunt continuate in cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unui procuror, a mentionat sursa citata.