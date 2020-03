Un tanar din Iasi a mers calare la maternitate, unde a nascut iubita lui

Ziare.

com

Tanarul s-a plimbat calare prin Iasi miercuri si a fost oprit de fortele de ordine in centrul orasului.El le-a explicat politistilor ca este din localitatea Raducaneni si ca avea de rezolvat o problema personala la Iasi.Practic, barbatul mergea la maternitate, unde i-a nascut iubita.Ioana Balea, purtator de cuvant al IPJ Iasi, a declarant ca tanarul le-a prezentat politistilor o declaratie pe propria raspundere, completata in conformitate cu Ordonanta Militara 3/2020, insa a primit un avertisment pentru ca in Iasi nu se poate intra cu animale, in baza unei decizii a Consiliului Local.