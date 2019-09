Un tanar din Prahova i-a taiat gatul iubitei de 17 ani si s-a ascuns in tufisuri de Politie

UPDATE

Potrivit surselor citate, acesta ar fi fost gasit ascuns in tufisuri in apropierea locuintei sale din comuna Sotriile (Prahova).Mediafax transmite ca tanarul si-a recunoscut fapta si spune ca a recurs la acest gest intrucat "tanara l-a imbolnavit".Amintim ca Politia a cerut sambata ajutorul cetatenilor pentru gasirea barbatului banuit ca si-ar fi ucis iubita."Fata de Laurentiu Marin, in varsta de 21 de ani din Sotriile, Plaiul Campinei, sunt indicii ca ar fi autorul unei infractiuni de omor, victima fiind concubina acestuia, o tanara de 17 ani, cu care locuia impreuna", precizeaza IPJ Prahova.Potrivit IPJ Prahova, sambata, la orele 16:08, prin apelul 112 s-a sesizat faptul ca pe raza comunei Sotriile, sat Rudari, a fost gasita o femeie moarta in locuinta.La fata locului a fost gasit cadavrul unei tinere de 17 ani, care prezenta o plaga la nivelul gatului, mentioneaza sursa amintita."Au fost constituite echipe de cautare, impreuna cu caini de urma, la care sunt angrenati si jandarmii, in vederea depistarii persoanei banuite", precizeaza IPJ.Crima a avut loc in locuinta tanarului, iar cadavrul fetei a fost descoperit de bunica acestuia.Sursele citate au mai precizat ca, in luna mai, politistii l-au retinut pe barbat dupa ce a incercat sa-si taie iubita, tot cu un cutit, insa atunci s-a emis doar un ordin de protectie, iar ulterior cei doi s-au impacat.Barbatul urmeaza sa fie prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova pentru a fi dispuse masurile preventive care se impun.