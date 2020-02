Un tanar din Timis a fost prins de trei ori intr-o noapte in timp ce conducea fara permis

Ziare.

Totul a inceput cu o simpla verificare in trafic care s-a transformat intr-o goana nebuna pe strazile orasului Timisoara. S-a intamplat duminica dimineata. In jurul orei 4.00, pe Calea Sagului, politistii i-au facut semn unui sofer sa traga pe dreapta pentru un control de rutina. Tanarul insa nu a respectat semnalul agentilor de politie, a apasat acceleratia si a fugit, relateaza publicatia locala Opinia Timisoarei. Politistii au plecat in urmarirea lui si au reusit sa il prinda abia la Denta, dupa 40 de kilometri. Aici, soferul a scapat masina de sub control, a parasit soseaua si s-a oprit intr-un gard. Cand l-au luat la intrebari pe barbat, agentii au aflat si de ce a fugit: barbatul, in varsta de 28 de ani, nu avea permis de conducere.Politistii au deschis un dosar penal pentru infractiunea de conducere fara permis.In plus, inainte de a fi urmarit si capturat la Denta, acelasi barbat a mai fost oprit de doua ori, pe strazi diferite in Timisoara, de alte echipaje de politie si i s-a intocmit de fiecare data dosar penal pentru conducere fara permis.