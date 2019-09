Un tanar de 18 ani, fara permis si care conducea o masina furata, a fost oprit cu focuri de arma

Ziare.

com

Conform reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, marti, in jurul orei 3:30, politisti din cadrul Sectiei 4 au efectuat semnal de oprire unui autoturism, pe strada Eliberarii din Constanta."Intrucat conducatorul auto nu s-a conformat la semnalele politistilor, acestia au procedat la urmarirea autoturismului, pana pe strada Vulturului. In acest proces de urmarire, conducatorul auto a acrosat patru autoturisme parcate, dupa care s-a dat jos din vehicul si a fugit", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Sursa citata mentioneaza ca, dupa ce a fost somat sa se opreasca, tanarul a continuat sa fuga, moment in care unul dintre politisti a tras un foc de avertisment in plan vertical, reusindu-se astfel retinerea persoanei respective.In urma folosirii armamentului, nu au fost provocate victime sau pagube materiale, au precizat politistii.Soferul este un tanar de 18 ani, din comuna Baneasa, judetul Constanta.Tanarul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodata, in urma cercetarilor, politistii au descoperit faptul ca autoturismul condus de tanarul respectiv fusese furat, in noaptea de 16-17 septembrie, de pe strada Dezrobirii din Constanta.El este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de conducere fara permis, furt in scop de folosinta si distrugere.