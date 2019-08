Un tanar mascat urmarea oamenii prin Constanta cu doua cutite. Cum a fost prins

Ziare.

com

In cele din urma, un politist a folosit armamentul din dotare, impuscandu-l pe agresor in picior. El a fost dus la spital pentru ingrijiri medicale.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 03:00, o patrula de ordine publica din cadrul Politiei Navodari a observat doua femei si doi barbati, care alergau si strigau dupa ajutor, reclamand ca ar fi urmariti de o persoana necunoscuta.Politistii au recunoscut persoana in cauza, care avea fata acoperita cu o masca, iar in maini tinea doua cutite. La vederea patrulei, agresorul a fugit in directia opusa, moment in care politistii au pornit in urmarirea acestuia, pe mai multe strazi din orasul Navodari, atat pe jos, cat si cu autospeciala de politie."Dupa aproximativ un kilometru, persoana in cauza a fost depistata intrand intr-un gang. In timp ce unul dintre politisti l-a urmarit pedestru, colegul acestuia a blocat cu autospeciala de politie aleea Ghioceilor, din proximitatea unei piete, moment in care agresorul a fost impiedicat in a-si continua deplasarea.Politistul a procedat la somarea persoanei, in repetate randuri, sa se opreasca, insa, la un moment dat aceasta l-a atacat pe politist, manifestand un comportament periculos", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.In cele din urma, politistul a folosit armamentul din dotare, tragand un foc de arma asupra persoanei, aceasta fiind ranita in zona picioarelor, motiv pentru care politistul a solicitat un echipaj de ambulanta.Pana la sosirea echipajului, victimei i-a fost acordat primul ajutor de catre politist.Barbatul are 25 de ani si este din municipiul Iasi. A fost dus la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru ingrijiri medicale.Politistii continua cercetarile in acest caz.