Un tanar sub influenta drogurilor si cu pistol a fost depistat de politistii din Vrancea in trafic

La verificarile efectuate in interiorul vehiculului a fost gasit si un pistol, detinut in mod ilegal."Joi, in jurul orei 17,45, politistii din cadrul Biroului Rutier al Politiei Municipiului Focsani au oprit in trafic pentru control un autoturism, condus de un tanar in varsta de 23 de ani, din municipiul Focsani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Drug test, iar rezultatul a fost pozitiv.Tanarul a fost condus la spital, in vederea efectuarii unui test de urina, rezultatul fiind si de aceasta data pozitiv. Totodata, cu ocazia cercetarilor efectuate asupra autovehiculului condus de cel in cauza a fost gasita o arma neletala, detinuta ilegal", a precizat IPJ Vrancea.Potrivit politiei, in cauza a fost intocmit dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere sub influenta substantelor psihoactive si nerespectarea regimului armelor si munitiilor.