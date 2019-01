Un urmarit european de-abia prins a fugit din toaleta Politiei din Galati

Ziare.

Surse judiciare au declarat ca barbatul, care este din Umbraresti, judetul Galati, a fost gasit de politistii Serviciului Investigatii Criminale - Urmariti, acesta fiind urmarit cu mandat european.Dupa emiterea ordonantei de retinere de catre Parchet, acesta a fugit.Aceleasi surse au spus ca barbatul a disparut din toaleta Inspectoratului Judetean de Politie Galati.Oamenii legii il cauta, la ora transmiterii acestei stiri, fiind anuntate si judetele limitrofe.Barbatul are 1,74 inaltime, 75 de kg, purta un fes negru, geaca neagra cu gluga neagra, maneci argintii, pantaloni gri deschis si pantofi sport de piele negri.Barbatul era urmarit in baza unui mandat european emis de autoritatile din Austria in noiembrie 2018, fiind suspectat de furt de autoturisme si din bancomat in Austria.