Uniforme de politisti, gasite abandonate dupa ce ar fi fost purtate de oameni ai strazii in Arad

Locatari au unor blocuri situate in apropiere de Gara Arad au postat pe Facebook fotografii cu uniforme de politisti aruncate in spatele unor imobile, unii afirmand ca imbracamintea fusese purtata timp ce cateva zile de oameni ai strazii care isi petrec timpul in zona.Reprezentantii IPJ Arad au declarat, luni, ca au fost incepute cercetari cu privire la acest caz, insa deocamdata a fost recuperata doar o jacheta din componenta unei uniforme."Este vorba de articole vestimentare de uniforma de politie scoase din uz, probabil cazute de la un balcon din zona. Un locuitor a adus la sediu o scurta pe care a gasit-o. Se fac in continuare cercetari", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Arad, Adina Aconstantinesei.Ancheta urmeaza sa stabileasca cui au apartinut uniformele, iar angajatul respectiv ar putea fi cercetat de superiori.