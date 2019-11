Unul dintre politistii valceni batuti de un clan de rromi va fi operat la Bucuresti. Ce masuri promite Ministerul de Interne

Ziare.

Informatia a fost transmisa in cursul dupa-amiezii de miercuri de purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, intr-o scurta declaratie de presa.Aceasta a confirmat ca. In plus, a spus Dajbog, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ar fi dat deja startul unui program de sustinere a sectiilor de politie din teritoriu, in incercarea de a preveni repetarea unor astfel de incidente nefericite.Reamintim ca, in noaptea de marti spre miercuri, doi politisti de la Sectia 4 Politie Rurala Prundeni, aflandu-se in misiune pe Drumul National 64, au incercat sa opreasca o autoutilitara . Cum soferul nu a oprit, acestia s-au angajat intr-o urmarire a autoutilitarei. Au tras 9 focuri de arma, in plan vertical (in sus - n.red.).Cu toate acestea, soferul autoutilitarei n-a oprit decat in fata unei gospodarii din satul Calina. Acolo, pe politisti ii asteptau alte cateva persoane care au sarit la bataie. Unul dintre agresori i-a luat pistolul unui om al legii si ar fi incercat inclusiv sa-i impuste pe politisti. Din fericire, incarcatorul armei era gol.Situatia s-a calmat abia atunci cand in sprijinul politistilor din Prundeni a venit un echipaj de politie din municipiului Dragasani.IPJ Dragasani a transmis ca, in urma agresiunii, cei doi politisti din Prundeni "au suferit vatamari corporale grave (traumatisme cranio-faciale, fractura piramida nazala si arcada), fiind transportati la Compartimentul de Primiri Urgente Dragasani".Miercuri, pe 20 noiembrie, persoanele banuite de comiterea faptelor au fost identificate in municipiul Slatina, judetul Olt, fiind duse la sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Dragasani pentru efectuarea actelor de urmarire penala.Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Dragasani au inceput urmarirea penala in cazul unor persoane care au agresat, amenintat, deposedat de arme si sechestrat doi politisti din comuna Prundeni, potrivit informatiilor News.ro.