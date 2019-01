Mesaj amuzant al MAI, de Boboteaza: Baietii care tin telefoanele deblocate la noapte vor avea parte de o surpriza imensa de la partenere

Ziare.

Pe langa obisnuitele atentionari la prudenta - atat pe gheata, cat si la volan -, mesajul MAI are si tente amuzante, in recomandarile pentru fete si pentru baieti, facandu-se aluzie la busuiocul pus sub perna in aceasta noapte."Ajunul Bobotezei, pe langa temperaturi foarte scazute, aduce si multe superstitii, iar pe unele ne-am gandit sa le adaptam vremurilor noastre.Asadar, traditia spune caDaca va visati ursitul si aveti de gand sa va maritati anul acesta, de Boboteaza trebuie sa cadeti pe gheata. Asa ca, pentru cele din Bucuresti, sa aveti in vedere ca maine trebuie sa mergeti la munte....ca pe aici gasim gheata doar in frigider sau la patinoare.Va rugam totusi ca aceste caderi sa fie controlate pentru a nu avea alte neplaceri.Nu uitati de caciuli, manusi etc. De astazi se va instala gerul!", sunt cateva dintre recomandarile postate pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne De asemenea, MAI mai transmite alte doua atentionari - prima este una serioasa: "P.S. Atentie! Daca plecati spre munte, folosirea telefonului mobil la volan, fara hands-free, reprezinta un pericol... pe toata perioada anului, nu doar de Boboteaza".A doua, insa, este amuzanta: "P.S. 2...."Si SRI a transmis o urare amuzanta pe Facebook, in Ajunul Anului Nou