Urmarire ca in filme, la Constanta: Doua masini de politie au fost avariate

In timpul urmaririi, doua masini de politie au fost avariate, fara a se inregistra persoane ranite. Politistii au reusit sa prinda astfel doi tineri, iar alte persoane aflate in masina sunt cautate de oamenii legii.Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca, in noaptea de 26/27 aprilie, politistii locali au observat un autovehicul care se deplasa pe strada Spiru Haret din Constanta, dinspre strada Feldioarei catre strada Cumpenei, cu viteza redusa si cu portbagajul deschis.Politistii locali au inceput urmarirea autoturismului, iar pe strada Valu lui Traian, au observat ca mai multe persoane au coborat din autovehicul si au descarcat din portbagaj un utilaj voluminos."La vederea fortelor de ordine, persoanele in cauza au urcat in autoturism si au demarat, conducand cu viteza excesiva, abandonand utilajul pe strada mentionata. Politistii locali au solicitat sprijin fortelor de ordine din dispozitivul de ordine si siguranta publica constituit la nivelul Politiei municipiului Constanta, continuand urmarirea autoturismului pe strazile Cumpenei, zona Industriala, strada Celulozei, timp in care acesta se deplasa cu viteza si nerespectand somatiile fortelor de ordine", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Astfel, in sprijin au sosit echipaje de la sectiile de politie din cadrul IPJ Constanta, impreuna reusind blocarea autovehiculului in trafic pe strada Dezrobirii.In timpul urmaririi au fost avariate doua autospeciale, dintre care una de politie nationala si una de politie locala, fara a se inregistra persoane ranite.In acel moment, persoanele aflate in autoturism au luat-o la fuga. Politisti, jandarmi si politisti locali au pornit in urmarirea acestora, reusind prinderea a doi tineri, dintre care unul era conducatorul auto.Cei doi tineri, de 18 si 22 de ani, au fost dusi la sediul politiei pentru audieri. Conducatorul auto a fost testat atat cu aparatul etilotest, cat si cu aparatul drug-test, rezultatul fiind negativ.In continuare, politistii constanteni desfasoara cercetari pentru stabilirea cu exactitate a situatiei de fapt si identificarea tuturor persoanelor implicate.In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat.