Urmarire ca in filme pe strazile din Ploiesti. Un sofer a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor si a lovit doua masini

Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, duminica dimineata, un echipaj de politie rutiera din cadrul Biroului Rutier Ploiesti a efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism care circula pe strada Transilvaniei, din directia Gara de Nord catre Sud.Intrucat soferul autoturismului nu s-a conformat, politistii au pornit in urmarirea acestuia. Ajungand pe strada Neagoe Basarab, in incercarea de a-si asigura scaparea, fugarul a derapat si pierdut controlul asupra directiei de mers, lovind doua autoturisme parcate.Ocupantii au coborat din masina si au fugit, insa politistii au reusit sa prinda si sa imobilizeze doi dintre cei trei ocupanti ai autoturismului, care au fost condusi la unitatea de politie.In cursul zilei, la sediul politiei s-a prezentat o femeie de 41 de ani, impreuna cu sotul sau, in varsta de 40 de ani, aceasta declarand ca ea s-ar fi aflat la volanul autoturismului implicat in eveniment, potrivit IPJ Prahova.In final, barbatul de 40 de ani a fost retinut pentru 24 de ore. "In urma cercetarilor s-a stabilit faptul ca la volanul autoturismului implicat in eveniment s-ar fi aflat un ploiestean in varsta de 40 de ani, care nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie", a transmis Politia Prahova.El s-ar afla si sub control judiciar pentru o alta infractiune, potrivit publicatiei locale Incomod