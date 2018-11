Urmarire ca in filme: Politistii au tras cu pistolul dupa trei hoti de masini, unul a reusit sa fuga pe camp

Ziare.

com

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Dolj, Cosmin Gradinaru, existau indicii ca masina a fost furata din Bolintin Vale."Politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Pielesti, in baza unei solicitari realizate de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov, au pornit in urmarirea unei autoutilitare, cu privire la care existau indicii ca ar fi fostAutoutilitara a fost blocata in trafic de politisti, pe DN 65, moment in care doi dintre pasageri au fugit, pornindu-se in urmarirea acestora pe camp. Dupa ce au efectuat somatiile legale, precum si doua focuri de arma in plan vertical, politistii au imobilizat un baiat de 17 ani, din Bolintin Vale, cel de-al doilea fiind identificat in persoana unui tanar de 20 de ani, din acelasi oras", a declarat Cosmin Gradinaru, purtatorul de cuvant al IPJ Dolj., el fiind cautat de oamenii legii."Intrucat cel care se afla la volanul autoutilitarei s-a pus din nou in miscare, politistii au pornit in urmarirea acestuia, cel in cauza oprind vehiculul dupa aproximativ un kilometru", a mai spus Gradinaru.Urmarirea a continuat pe camp, fiind executat un foc de arma in plan vertical, fara a se reusi prinderea barbatului.Oamenii legii desfasoara activitati pentru depistarea si tragerea la raspundere a persoanelor implicate.