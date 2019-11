Urmarire cu focuri de arma: Un sofer a lovit masina Politiei si s-a rasturnat in camp

Ziare.

Potrivit IPJ Braila, agentii Sectiei 5 Politie Rurala Viziru au fost sesizati de catre politistii ialomiteni, in noaptea de sambata spre duminica, sa le acorde sprijin, intrucat o autoutilitara inmatriculata in Marea Britanie nu a oprit la semnalul regulamentar, efectuat pe raza judetului Ialomita.Urmarirea a continuat pe raza comunei brailene Viziru, pe DE 584, iar la iesirea din localitate soferul autoutilitarei in cauza, desi a observat ca una dintre autospecialele de politie, care avea semnalele luminoase si acustice in functiune, se angajase in depasirea sa, a virat stanga si a lovit-o cu intentie.In urma impactului, soferul urmarit a pierdut controlul asupra vehiculului si a parasit partea carosabila, rasturnandu-se pe camp. A rezultat vatamarea corporala a conducatorului autoutilitarei, un barbat de 46 de ani din judetul Buzau, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Totodata, in vehicul se mai aflau doi pasageri, ambii din judetul Buzau, care au fost condusi la audieri.Pe parcursul activitatii de urmarire, politistii ialomiteni au executat 13 focuri de arma conform procedurilor legale in vigoare, nefiind ranita nicio persoana.In cauza a fost intocmit dosar penal si continua cercetarile pentru savarsirea infractiunilor de ultraj, distrugere si vatamare corporala din culpa, sub directa coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Insuratei.