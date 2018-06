Urmarit penal de DNA, Catalin Ionita a revenit in functia de sef al Directiei Generale Anticoruptie. Explicatiile MAI

Ziare.

Ministerul de Interne condus de Carmen Dan (foto) sustine ca la acest moment nu este in situatia legala care sa permita schimbarea lui Catalin Ionita din functia de director general al DGA, pentru ca el a obtinut postul prin concurs si inca nu s-a primit nicio informare oficiala de la vreo institutie a statului cu privire la punerea in miscare a actiunii penale impotriva acestuia."Conform prevederilor legale, un politist poate fi eliberat dintr-o functie ocupata prin concurs in cazul in care pe numele sau a fost pusa in miscare actiunea penala si dobandeste calitatea de inculpat.Facem precizarea ca, in acest moment, Ministerul Afacerilor Interne nu a primit nicio informare oficiala de la vreo institutie a statului cu privire la punerea in miscare a actiunii penale impotriva acestuia.Astfel, in acest moment, Ministerul Afacerilor Interne nu este in situatia legala care sa permita schimbarea domnului chestor principal Catalin Ionita din postul de director general al Directiei Generale Anticoruptie.", precizeaza Ministerul Afacerilor Interne.De asemenea, MAI anunta ca joi a fost investit in functie noul inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, chestor general Ioan Buda.Totodata, incepand de astazi la conducerea Inspectoratului General al Politiei de Frontiera a fost imputernicit comisarul sef Adrian Popescu, care a ocupat pana in prezent functia de adjunct al inspectorului general al Politiei de Frontiera.Fostul sef al Politiei Romane Catalin Ionita, care a demisionat marti din functie, este urmarit penal pentru trafic de influenta si fals in declaratii in forma continuata, fapte comise in perioada in care era seful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Sectorului 1, dosarul fiind constituit in 2018, a anuntat miercuri DNA.Conform procurorilor, in perioada 2009 - 2010 cand indeplinea functia de sef al Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Sectorului 1 Bucuresti, Catalin Ionita "a pretins de la Petruta Dinu (persoana indreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de aproximativ 18 hectare, in localitatea Popesti-Leordeni, judetul Ilfov) cedarea cu titlu gratuit a unei suprafete de 4 hectare din suprafata respectiva, promitand in schimb ca ii va determina pe functionarii publici cu atributii in acest sens sa urgenteze finalizarea procedurii de punere in posesie".DNA afirma ca Petruta Dinu a a promis cedarea cu titlu gratuit a celor 4 hectare de teren lui Catalin Ionita."Ca urmare a demersurilor facute de suspect, la data de 03 decembrie 2010, Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a judetului Ilfov a emis titlul de proprietate in favoarea suspectei Dinu Petruta si a altor trei persoane asupra a 18,17 hectare. Ulterior, la data de 19 martie 2015, persoanele beneficiare ale terenului au vandut intreaga suprafata suspectului Ionita Alexandru-Catalin si unei alte persoane din familia acestuia. Conform intelegerii anterioare, cumparatorii au achitat doar pretul de 70.000 de euro pentru suprafata de 14 hectare (pretul convenit fiind de 5.000 euro/hectar), restul de 4,17 hectare fiind cedate cu titlu gratuit", sustine DNA.De asemenea,cu privire la terenul in cauza, de fiecare data mentionand doar o suprafata de 18.174 m2 (1,8 hectare), adica 10% din suprafata reala dobandita".Chestorul Catalin Ionita s-a prezentat la DNA, miercuri, sustinand ca va lupta "pana in panzele albe" pentru a-si demonstra nevinovatia.