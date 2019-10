Ursi la plimbare pe strazile din Brasov si Predeal: S-au emis mesaje Ro-Alert

Ziare.

La Predeal, reprezentantii ISU au confirmat prezenta animalelor in zona Hotelului Ursuletul."S-a primit un apel prin care a fost anuntata prezenta a. S-a dispus deplasarea unui echipaj SMURD Predeal si a unui echipaj de jandarmi . Totodata, s-a transmis mesaj Ro-alert pentru informarea populatiei din zona respectiva", a spus Ciprian Sfreja, purtatorul de cuvant al ISU Brasov, citat de Transilvania365 Tot duminica, a fost transmis un mesaj Ro-Alert similar, tot dupa un apel la 112."S-a primit un apel pe 112 si s-a semnalat prezenta unui urs in zona strazii Closca. S-a transmis mesaj Ro-Alert pentru a avertiza populatia din zona respectiva", a declarat Ciprian Sfreja, purtator de cuvant al ISU Brasov, citat de Mediafax Nu au fost facute publice informatii cu privire la soarta animalelor pana in acest moment.Jurnalistii de la BizBrasov scriu ca, "de mai multe seri, o ursoaica cu trei pui coboara la ghenele de gunoi de pe strada Jepilor", iar in cartierul Racadau "a devenit o obisnuinta prezenta ursilor".Mesajele transmise prin sistemul Ro-Alert avertizeaza ca "animalele sunt considerate periculoase" si ii sfatuiesc pe cei care intra in contact cu ei sa nu incerce sa le hraneasca.