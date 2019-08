USR: Comisarul demis de la conducerea Politiei Caracal iese la pensie cu 12.000 de lei pe luna

Ziare.

Dupa demitere, Mirea a facut o solicitare sa iasa din campul muncii.Pensia lui va fi de 12.000 de lei, sustine deputatul Nasui."Asa-zisele demisii se dovedesc a fi praf in ochi.Aflam la o saptamana dupa cazul care a zguduit Romania ca unul din responsabilii proastei gestionari de situatie si-a depus cererea de pensionare.Seful politiei Caracal, Nicolae Mirea, in varsta de 51 de ani,si sa nu mai astepte procedurile de destituire, desi acestea erau anuntate.Astfel, omul care nu isi reproseaza nimic in cazul Alexandrei va iesi la pensie de pe pozitia inalta pe care o ocupa si va incasa din banii contribuabililor pe care nu a reusit sa ii protejeze o suma de aproximativ, pe luna.Aceasta este lupta impotriva criminalitatii, in viziunea PSD", scrie pe Facebook Claudiu Nasui Iesirea la pensie a comisarului Mirea a fost confirmata , joi, de purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Cristian Grigorescu. "Deja a depus raportul pentru inceperea procederii de iesire la pensie", a spus el pentru Mediafax.Nicolae Mirea lucreaza in cadrul Politiei Caracal din 1990, iar din decembrie 2017 a ocupat functia de sef al institutiei.