Val de adolescente disparute: Noi cazuri in Botosani, Tulcea si Galati

In cazul adolescentei din Galati s-a stabilit ca, in noaptea de duminica spre luni, a dormit la o vecina, iar apoi a plecat intr-o directie necunoscuta. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea acesteia sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau sa anunte cea mai apropiata unitate de politie.Potrivit Politiei Romane, luni, Sectia 1 Politie Rurala Galati a fost sesizata cu privire la faptul ca, in seara de 27 iulie, Marcu Maria Cristina, de 14 ani, a plecat de la domiciliul sau, din comuna Sendreni, si nu a mai revenit.In urma verificarilor, politistii au stabilit ca, in noaptea de 28 spre 29 iulie, fata a dormit la domiciliul unei vecine din localitate, in aceasta dimineata plecand intr-o directie necunoscuta.Cand a plecat de acasa, adolescenta era imbracata cu pantalon scurt, de culoare neagra, cu o dunga laterala alba si un tricou gri cenusiu, cu o inscriptie portocalie. In picioare purta slapi de culoare neagra.Ea are 1,50 metri inaltime, fata ovala, ochi verzi, par saten, lung peste umeri.Tototodata, politistii anunta disparitia altor doua adolescente, una de 14 ani, care a plecat in 23 iulie de acasa, din judetul Botosani, si nu a revenit. Cealalta adolescenta are 16 si este din Tulcea, plecand de acasa tot in 23 iulie, fara a se mai intoarce.Potrivit Politiei Romane, Ionela-Gina Strachinariu, in varsta de 14 ani, din municipiul Dorohoi, judetul Botosani, a plecat de acasa, din comuna Pomarla, in 23 iulie, iar de atunci nu a mai revenit si nici nu a luat legatura cu familia sau cu alti cunoscuti.Tatal copilei a sesizat disparitia fetei duminica.Adolescenta are inaltimea 1,50 metri, 50 de kilograme, par saten, ochi negri si era imbracata cu o bluza de trening, blue-jeans si incaltaminte tip tenis de culoare alba.De asemenea, Politia Judeteana Tulcea anunta ca, luni, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Tulcea au fost sesizati despre disparitia unei fete, Claudia Frederic, de 16 de ani, din Tulcea. Ea ar fi plecat, in 23 iulie, de acasa, din Tulcea, si nu s-a mai intors pana in prezent.Fata are 1,76 metri inaltime, ten deschis, par saten, lung pana la umeri, ochi albastri. La momentul disparitiei, aceasta purta un tricou alb, pantaloni colanti negri, sandale albe.In prezent, politistii desfasoara activitati pentru gasirea acesteia.Persoane care le-au vazut pe adolescente sau au date despre ele sunt rugate sa anunte de urgenta cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la 112.