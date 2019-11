Valcea: Doi politisti au ajuns la spital, dupa ce au fost batuti de rudele unui barbat pe care il urmareau

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, cei doi politisti se aflau in misiune pe DN 64 (Ramnicu Valcea - Dragasani) si au incercat sa opreasca o autoutilitara, insa soferul nu s-a conformat si si-a continuat drumul, agentii fiind nevoiti sa faca uz de armamentul din dotare."La data de 20 noiembrie, in jurul orei 1:00, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Prundeni, aflandu-se in misiune pe Drumul National 64, au efectuat semnal regulamentar de oprire a unei autoutilitare, moment in care conducatorul auto nu s-a conformat, continuandu-si deplasarea.Politistii au plecat imediat in urmarirea autoutilitarei, acestia efectuand 9 focuri de arma in plan vertical, in vederea determinarii conducatorului auto sa opreasca, lucru pe care acesta nu l-a facut", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Catalin Udrea.Acesta a precizat ca urmarirea a continuat mai multi kilometri, soferul autoutilitarei oprind in cele din urma in fata unei locuinte din satul Calina, unde il asteptau alte cateva persoane care au sarit la bataie in momentul in care i-au vazut pe politisti ca se apropie."In timp ce politistii s-au deplasat catre autoturism, au fost agresati de catre sofer si alte persoane aflate la fata locului. Imediat, in sprijinul politistilor a sosit un alt echipaj din cadrul Politiei municipiului Dragasani. Facem precizarea ca, in timpul altercatiei, armamentul politistilor a cazut, dar acesta a fost recuperat si se afla in custodia IPJ", a mai spus reprezentantul IPJ Valcea.Cei doi agenti de politie au fost transportati la spital, iar mai multe persoane implicate in altercatie au fost duse la audieri.Cazul a fost preluat de un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Dragasani care continua cercetarile pe numele agresorilor, care intre timp au si fost identificati si urmeaza sa fie prezentati instantei pentru dispunerea de masuri legale.