Valcea salbatica: Un politist in misiune a fost atacat si ranit cu un tarnacop

Omul legii a tras cu arma din dotare.Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca doi politisti s-au deplasat, in localitatea Susani, dupa ce au fost sesizati ca un barbat a fost batut de un vecin. Ajunsi la agresor, un barbat in varsta de 43 de ani, oamenii legii au fost atacati de acesta cu un tarnacop. Barbatul a lovit autospeciala de politie si a ranit unul dintre politisti.Politistul ranit a tras cu arma in verticala, ulterior agresorul fiind imobilizat cu ajutorul politistilor de la Serviciul de Actiuni Speciale Valcea. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat unui judecator cu propunerea arestarii preventive."Se fac cercetari pentru ultraj si lovire sau alte violente", a declarat reprezentantul IPJ Valcea.Starea politistului ranit este buna, acesta neavand nevoie de internare.