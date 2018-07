Vaslui: Un copil de 15 ani a fost rapit din masina tatalui de persoane necunoscute

Ziare.

Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane, copilul de 15 ani a fost luat din autoturismului tatalui sau, din Vaslui, dupa ce acesta din urma a fost lovit de catre doua persoane necunoscute."Politistii din Vaslui au fost sesizati de tatal minorului despre faptul ca, in timp ce se afla in autoturism, oprit la o trecere pentru pietoni, un barbat necunoscut l-a lovit, iar un alt barbat a tras copilul din masina, dupa care au fugit, intr-o directie necunoscuta. Politistii au demarat imediat cautarile, minorul fiind dat in urmarire si in consemn la frontier", arata IGPR.Baiatul luat din masina tatalui se numeste Tibuliac Madalin Giuliano, are 15 ani, 1,65 metri inaltime, aproximativ 60 de kilograme, par negru, tuns scurt, ochi caprui.La momentul disparitiei, era imbracat cu pantaloni scurti, de culoare deschisa, tricou de culoare deschisa, pantofi sport de culoare alba.Din primele verificari, este posibil ca minorul sa se afle in compania mamei sale, cetatean roman, cu domiciliul in strainatate.Potrivit anchetei, parintii copilului au avut o relatie de concubinaj, in perioada 2000-2004, in municipiul Barlad, iar in 2004, femeia a plecat de la domiciliu.In anul 2007, mama copilului, Macedonia Munteanu, s-a intors in Barlad, de unde, spun anchetatorii, a plecat impreuna cu copilul, in Spania. De atunci pana in 2016, tatal copilului nu a stiut unde se afla acesta, dar nu a anuntat Politia.In anul 2016, tatal copilului dat disparut a aflat ca acesta este in Franta, iar la inceputul acestei luni, barbatul a mers acolo si l-a adus in Romania.A fost intocmit dosar penal pentru lipsire de libertate si lovire sau alte violente, cercetarile fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Vaslui.Cine poate oferi informatii pentru depistarea baiatului trebuie sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau sa anunte cea mai apropiata unitate de politie