VeDemJust vrea ca minorii de 14 ani sa fie instruiti si sa obtina mai intai un "certificat de cetatean responsabil" si abia apoi buletinul

de la 14 si pana la 35 de ani Gino este "tanar";

incepand cu aceasta varsta si pana devine major el poate semna singur documente, iar parintii trebuie doar sa il asiste;

Gino poate obtine pasaport pe numele sau; el isi poate incasa singur alocatia daca un parinte este de acord;

de abia de acum Gino poate circula cu bicicleta pe drumul public si poate fi pasager pe o motocicleta;

el poate participa singur la marile festivaluri sau la emisiuni radio/tv, daca are acordul in scris al parintelui;

in cazul in care va savarsi o infractiune, Gino va fi sanctionat de un judecator, iar in cazul in care va comite o contraventie, Gino va putea fi amendat de un politist;

de acum Gino poate primi singur o citatie emisa pe numele sau;

cand este audiat ca martor el trebuie sa depuna juramantul ori declaratia solemna ca va spune adevarul si nu mai este nevoie de prezenta parintelui/tutorelui

Propunerea a fost anuntata public chiar pe 10 decembrie, Ziua Internationala a Drepturilor Omului"Odata cu primirea primei carti de identitate la implinirea varstei de 14 ani, minorii ar trebui sa treaca printr-o sesiune intensiva de instruire. Astfel, chiar oamenii legii vor prezenta responsabilitatile minorilor, procedurile aplicabile, institutiile juridice competente, sistemele de alerta in caz de violenta domestica, abuz sexual, cyberbullying si pornrevenge, rapire si alte subiecte practice stabilite prin ordin comun de ministrul Justitiei si ministrul Afacerilor interne.Este ca la sofatul unei masini. Nu te poti urca la volan daca nu ai permis de conducere, iar permisul il obtii dupa ce ai urmat cursurile de pregatire; tot astfel, pentru a pasi in viata dupa implinirea varstei de 14 ani este nevoie de un permis - cartea de identitate, care ar trebui sa se obtina dupa parcurgerea unui mini-curs", se arata intr-un comunicat al asociatiei VeDem Just, care a redactat o expunere de motive si textul proiectului de lege pe care il propune parlamentarilor, acestia fiind cei care pot transforma ideea in lege.Astfel, in Expunerea de motive sunt prezentate statistici dureroase, extrem de ingrijoratoare."Numarul minorilor implicati in comiterea faptelor ilicite este in crestere. Astfel, cu privire la infractori, in ultimii cinci ani in Romania. (...) In fiecare an se inregistreaza un numar de aproximativ 650-700 de copii sanctionati cu masuri educative privative de libertate in centrele de educare, respectiv centrele de detentie. Statistica ne arata ca in fiecare zi sunt trimisi in judecata cinci minori pentru comiterea infractiunilor de furt si doi minori pentru talharie.In fiecare zi un minor care comite o lovire sau vatamare corporala simpla ori grava ajunge in fata instantei. La fiecare trei zile un minor este adus in fata judecatorul pentru ca a comis un act sexual cu privire la un alt minor sau pentru ca a comis un viol. De asemenea, un alt minor este adus in fata judecatorului o data la trei zile pentru ca a omorat o alta persoana, in cele mai multe cazuri cu intentie - doar 10% din ucideri sunt comise din culpa.Desi in Romania permisul de conducere se obtine incepand cu varsta de 18 ani, totusi un numar de peste 100 de minori prinsi la volan sunt trimisi in judecata in fiecare an. Deja exista in Romania minori implicati in comiterea de infractiuni de pornografie infantila, consum si trafic de droguri, trafic de persoane", se arata in Expunerea de motive.In comunicatul VeDem Just se dau si cateva exemple care arata de ce aceasta lege, intitulata, este necesara."Gino este un copil care tocmai a implinit varsta de 14 ani. El a primit cartea de identitate (foto). Odata cu ea, tatal lui, Cristi, s-a gandit sa il informeze cu privire la schimbarile din viata lui. Cristi tocmai a intrat in posesiaal asociatiei VeDem Just.L-au citit impreuna si iata ce au descoperit:VeDem Just s-a gandit si cum ar putea fi facuta instruirea celor care implinesc 14 ani si cer cartea de identitate."Dupa calculele noastre, pentru fiecare oras mic sau sectie de politie din orasele mari sunt maxim 25 de copii care implinesc varsta de 14 ani in fiecare saptamana. Instruirea se va tine in fiecare zi de vineri, timp de 2-3 ore..(...)", precizeaza initiatorii legii, care asteapta acum reactii din partea parlamentarilor.C.B.