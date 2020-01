Vestigiile Cetatii Tomis au ajuns pe camp: Politia a deschis o ancheta, prefectul sesizeaza Ministerul Culturii

Ziare.

Reamintim ca opinia publica a fost scandalizata dupa ce s-a aflat ca mai multe camioane au transportat pamant excavat din zona respectiva si l-au dus pe un camp la marginea municipiului Constanta, iar acolo au fost gasite mai multe fragmente ceramice."Ca urmare a declaratiilor contradictorii ale autoritatilor locale responsabile de conservarea patrimoniului cultural local, Prefectul Judetului Constanta, George Niculescu, a solicitat o comisie de expertiza de la Ministerul Culturii, pentru a face o evaluare a verificarilor minutioase pe santierul de pe Bulevardul Tomis numarul 49A", a anuntat Prefectura Constanta, miercuri seara, printr-un comunicat de presa.Astfel,care au fost urmati de autoritatile locale pentru a se asigura ca orice risc de distrugere a unor obiecte de patrimoniu este eliminat."Concluziile acestei vizite in teren vor fi cuprinse in raportul pe care Prefectul il pregateste, inca de saptamana trecuta, pentru a-l prezenta opiniei publice, fiind astfel, primul demers de transparentizare a modalitatii in care autoritatile locale conlucreaza in vederea conservarii patrimoniului local in contextul dezvoltarilor urbane", se mai arata in comunicat."Intentia mea este sa extind aceasta ancheta pentru toate santierele din Constanta unde ne putem lovi de spete similare pe viitor. Intentia mea este sa avem o imagine de ansamblu cu toate datele, astfel incat sa punem in discutie situatia specifica a lipsei PUG-ului nou al orasului Constanta. Este inacceptabil sa nu avem o serie de principii clare de dezvoltare a orasului care sa tina cont de specificul constantean, in care vestigiile fac parte din identitatea acestui oras. Dupa intocmirea acestui raport voi convoca o intalnire de lucru cu arhitectul sef si cu reprezentantii Primariei Municipiului Constanta pentru a transa subiectul PUG-ului si pentru a intelege de ce suntem in aceasta situatie", a declarat prefectul George Niculescu.Politistii au inceput cercetarile pentru a verifica modul cum au fost facute excavarile si cum au fost depozitate materialele arheologice de pe santierul respectiv."In urma cercetarilor cu privire la gasirea unor fragmente de obiecte care ar putea avea o anumita valoare arheologica, politistii din cadrul Sectiei 3 au continuat verificarile privind legalitatea activitatilor de excavare si depozitare a materialelor arheologice, context in care", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Din acest motiv, lucrarile pe santierul respectiv au fost oprite temporar, pana la finalizarea cercetarilor."Avand in vedere ca in santierul de lucru privind constructia unui imobil pe terenul situat in municipiul Constanta exista posibilitatea existentei de materiale arheologice, s-a dispus masura opririi temporare a executarii tuturor lucrarilor pana la definitivarea cercetarilor. In cauza, a fost deschis dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de executare fara autorizatie de construire sau de desfiintare, conform Legii 50/1991", au mai spus reprezentantii IPJ Constanta.Ei au precizat cain vederea conservarii acestora.Mai multe organizatii civice au semnalat in urma cu cateva zile ca mai multe camioane au transportat pamant dintr-un santier aflat in centrul Constantei, acesta a fost dus pe un camp la marginea municipiului, iar acolo au fost gasite mai multe obiecte arheologice.De asemenea, organizatiile respective se opun si construirii in zona respectiva, precizand ca acolo se afla vestigii care vor fi distruse in urma lucrarilor.