Votul final pe legea care sporeste atributiile Politiei a fost amanat cu o saptamana

Proiectul a fost retrimis la Comisiile juridica si aparare ale Camerei Deputatilor pentru a corecta erorile din raportul redactat pentru actul normativ.Legea a fost initiata de ministrul de Interne Carmen Dan si vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, si a fost adoptata de Senat pe 28 mai, in calitate de prim for sesizat.Marti, in sedinta comuna a comisiilor juridica si de aparare ale Camerei Deputatilor, unde a fost dezbatut proiectul de lege, au avut loc discutii contradictorii intre PSD-ALDE si Opozitie privind numararea voturilor pentru amanarea sedintei.Parlamentarii PNL au cerut ca sedinta sa fie amanata, iar in urma votului au fost numarate 19 voturi "pentru" din partea PNL si USR, 20 "impotriva" din partea PSD si ALDE si o abtinere de la ALDE.Deputatii PNL si USR au cerut reluarea votului, insa a fost inregistrat acelasi numar de voturi pentru Opozitie.Parlamentarii din Opozitie au contestat numaratoarea voturilor, dar presedintele de sedinta, deputatul PSD Nicusor Halici, a spus ca nu au fost mai mult de 19 deputati din Opozitie prezenti. PNL si USR au parasit sala de sedinta, iar sedinta a fost reluata."PSD e la fel de sinistru ca pe vremea lui Dragnea. Azi si-au impins ilegal in Comisiile reunite Juridica si de Aparare proiectul de lege Dragnea-Carmen Dan-Iordache pentru sporirea atributiilor Politiei (respinsa deja de CCR si reincalzita) desi se votase pentru amanarea ei la propunerea PNL. Pur si simplu au mintit in fata pe toata lumea, furand doua voturi, desi erau filmati de presa.Inca dezbat pe ea, sfidand pe toata lumea. Nu am vazut niciodata atata disperare de a impinge o lege pe gatul Parlamentului si al cetatenilor romani. Nu, nu s-a schimbat nimic in PSD dupa disparitia lui Dragnea in penitenciar, vocatia minciunii si a hotiei a ramas neschimbata", a scris pe Facebook deputatul PNL Ovidiu Raetchi.Legea prevede ca politistul poate aplica "procedee de autoaparare sau imobilizare, catuse sau alte mijloace care permit imobilizarea membrelor superioare si/sau inferioare, denumite in continuare mijloace de imobilizare; mijloace neletale; arme albe si de foc, mijloace adecvate", potrivit Mediafax Totodata, politistul trebuie sa-i permita persoanei pe care o incatuseaza sa-si acopere fata."Politistul este obligat sa permita persoanei aflate in spatiul public, impotriva careia sunt folosite catuse sau mijloace de imobilizare, sa adopte masuri adecvate pentru acoperirea fetei si a mijloacelor de imobilizare", potrivit unui amendament UDMR, adoptat marti de comisii.Legea mai prevede ca pagubele produse prin faptele politistului de frontiera "se angajeaza raspunderea statului". In forma adoptata de Senat, statul nu era obligat sa raspunda pentru pagubele create.De asemenea, prevederea adoptata de Senat prin care organele legii pot sa utilizeze mijloace adecvate pentru a opri si patrunde in vehicule sau pentru a patrunde in orice spatii inchise cu scopul de a scoate persoana urmarita a fost eliminata.O alta modificare la legea adoptata de Senat este si cea prin care politistul este constrans sa efectueze controlul corporal numai in scopul confiscarii bunurilor interzise la detinere pentru probe, a armelor, printre altele.De asemenea, politistii vor fi constransi sa efectueze legitimarea numai in cazurile in care persoanele sunt suspectate de incalcarea legii.