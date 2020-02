Zece urmariti international pentru fraude informatice au fost prinsi in Romania

Ziare.

Potrivit Politiei Romane, in 14 februarie, sub coordonarea de specialitate a Serviciului Urmariri din cadrul Directiei de Investigatii Criminale, politisti din cadrul inspectoratelor de politie ale judetelor Braila, Mures, Constanta si Sibiu au pus in executare 10 mandate europene de arestare, emise de autoritatile judiciare din Austria.Persoanele vizate, cetateni romani, sunt banuite de comiterea de fraude informatice, cu un prejudiciu de peste 480.000 de euro.Schimbul de date si informatii in cauza a fost efectuat cu sprijinul Biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala.Persoanele in cauza au fost prezentate instantei de judecata, in vederea derularii procedurii de predare in favoarea autoritatilor austriece.