Zeci de oameni care au dat 1 stea pe Facebook Politiei Romane s-au trezit cu conturile blocate

De luni dimineata, de cand i-au fost retinute placutele de inmatriculare si permisul soferului, aproximativ 14.000 de romani au intrat pe pagina de Facebook a Politiei Romane si au dat evaluari de 1 stea, dar au si lasat comentarii negative, in care criticau decizia.Asta a dus la scaderea dramatica a ratingului paginii, care acum are 1,7 stele."Din pacate tocmai ati demonstrat ca sunteti aserviti politic...mai putin de o stea nu pot sa dau deci...", "Actionati doar la comanda unor indivizi cu interese murdare, care din pacate au pus mana pe putere! Rusine! Ar trebui sa va schimbati numele in militie!" sau "Ati devenit o institutie lipsita de orice credibilitate. Ne intoarcem in vremurile bune? Va este dor de ele? Intrebarea este pentru cei tineri ce executa ordinele fara sa isi puna semne de intrebare", au fost doar cateva dintre mesajele primite pe Facebook de Politia Romana.Zeci de utilizatori arata acum ca s-au trezit cu conturile suspendate, dar si cu mesajele negative lasate politiei sterse de pe reteaua de socializare.Ei sustin ca le-au fost blocate temporar conturile din cauza "activitatii suspecte" si sunt convinsi ca au primit mai multe raportari la Facebook din partea Politiei Romane, scrie Digi24 "Politia Romana raporteaza la Facebook pt 'activitate suspecta' persoanele care au lasat review-uri de 1 stea pe pagina lor. Oamenii se trezesc cu contul de Facebook suspendat, trebuie sa si-l recupereze si apoi.. surpriza! review-ul lor a disparut de pe pagina Politiei Romane si sunt blocati din a lasa alt review sau a semnala situatia la Facebook. Suntem deja o gramada in situatia asta", a scris pe reteaua sociala un utilizator.In plus, a fost creat un grup pe Facebook intitulat "Report de la Politia Romana", unde cei afectati pot intra si impartasi pasii urmati pentru a-si debloca conturile. De asemenea, acestia au publicat fotografii cu dovada ca le-a fost blocat accesul la conturi.Iata ce mesaj primesc:Amintim ca Brigada Rutiera a Capitalei a retinut, luni, numerele de inmatriculare cu mesaj antiPSD, dupa ce au oprit in trafic autoturismul inmatriculat in Suedia. De asemenea, a fost retinut pemisul de conducere al soferului, Razvan Stefanescu, acesta declarand ca a inmatriculat masina in luna aprilie si ca se afla in concediu in Romania, fiind in drum spre litoral.Politia Rutiera a deschis dosar penal in acest caz si sustine ca masina cu numarul de inmatriculare "M..EPSD" nu are drept de circulatie in Romania, invocand o informare transmisa de Biroul Interpol Stockholm, in timp ce Ambasada Suediei la Bucuresti a precizat ca autoturismul are drept de circulatie in Uniunea Europeana, dar ca posesorul trebuie sa detina documentele oficiale pentru ambele seturi de numere - personalizate si oficiale.Ulterior, purtatorul de cuvant al Agentiei de Transport din Suedia, Eva Isaksen, a declarat ca placutele personalizate ii vor fi retrase soferului roman.