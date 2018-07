Zeci de persoane retinute sau anchetate dupa bataia cu bate si topoare din Targu Neamt

Ziare.

Ulterior, au mai fost identificate alte 42 de persoane implicate, iar pentru 15 dintre ele s-a solicitat Parchetului extinderea cercetarilor. In urma scandalului, au fost distruse geamurile unui spatiu comercial si ale unei locuinte si a fost avariata o masina.Politia Romana precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis vineri, ca Politia Targu Neamt a fost sesizata despre acest scandal joi seara, in jurul orei 21:25, cand o femeie a anuntat ca pe strada Radu Teoharie mai multe persoane se lovesc reciproc cu diferite corpuri contondente."Ca reactie imediata, conform principiului, la fata locului s-a deplasat un echipaj de ordine publica, format din doi politisti, care a ajuns la locatia indicata, in mai putin de cinci minute de la sesizare. Luand in calcul numarul mare de participanti si comportamentul violent al acestora, pentru aplanarea conflictului, s-a folosit armamentul din dotare de catre unul dintre politistii ajunsi la fata locului, care a executat, in plan vertical, cinci focuri de arma Celalalt politist a tinut permanent legatura cu dispeceratul unitatii, transmitand informatii in timp real si solicitand sprijinul unor forte suplimentare. Dupa aproximativ 5 minute de la sosirea primei patrule, la fata locului a ajuns si un echipaj din cadrul formatiunii de investigatii criminale din cadrul Politiei Targu Neamt, format din doi politisti, care se aflau in tinuta civila.Ulterior, dupa alte cateva minute, au mai intervenit doi politisti rutieri, doi politisti de investigatii criminale, precum si seful formatiunii de ordine publica, toti din cadrul Politiei orasului Targu Neamt. De asemenea, au fost alertate si doua grupe din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Neamt, care au plecat spre locul evenimentului de la o alta misiune, executata pe raza comunei Tazlau, precum si un echipaj din cadrul I.J.J. Neamt", precizeaza Politia.In total, au intervenit pentru aplanarea conflictului 19 politisti si 5 jandarmi , iar cercetarile au fost coordonate, de la sediul politiei orasenesti din Targu Neamt, de adjunctul inspectoratului pe linie de ordine si siguranta publica.In urma verificarilor, s-a stabilit ca intre doua familii a avut loc un conflict spontan, care a avut ca punct de plecare unele divergente legate de paternitatea unui copil.