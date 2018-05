Aproape 230 de proiectile au fost gasite pe un teren din Tulcea

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea, gruparea pirotehnica din cadrul Detasamentului de pompieri Tulcea a fost solicitata sa intervina marti dupa-amiaza pentru cercetarea si ridicarea unor elemente de munitie gasite in localitatea Baia, cu ocazia efectuarii unor lucrari.Dupa o interventie de cateva ore, specialistii au descoperit 225 de proiectile de calibrul 75 de milimetri si doua proiectile de calibrul 125 de milimetri.Deoarece s-a innoptat, cautarile echipei pirotehnice au fost oprite, urmand sa fie reluate miercuri, atunci cand se va interveni si cu un detector de metale, fiind posibil ca numarul proiectilelor descoperite sa creasca.Specialistii au delimitat zona in care se afla acestea, iar pe timpul noptii paza va fi asigurata de un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean. De asemenea, la finalizarea cautarilor cu ajutorul autoritatilor locale va fi gasit un teren pentru amenajarea unui poligon pentru ca acestea sa fie distruse in mod controlat.