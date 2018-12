Autospecialele de interventie nu sunt dotate si ajung greu la urgente. O comparatie cu Europa

Ziare.

Raed Arafat, seful DSU, recunoaste ca sunt mari probleme in privinta timpului de interventie."Noi ar trebui pe un caz medical de urgenta pe un cod rosu timpii de sosire in max 5,6 minute. In Bucuresti, pe codul rosu, suntem pe la 8-9 minute", arata Arafat citat de TVR 1.Potrivit datelor oficiale, in 2017, pentru incendii, timpul mediu de raspuns a fost de 14 minute, iar pentru misiunile SMURD de 12 minute.Asadar, este urgent nevoie de infiintarea unor noi statii de pompieri, dar acest lucru ar presupune angajarea de personal si dotari noi.In urma cu o saptamana, DSU a achizitionat 19 autoscari performante, iar in total sunt 80 de autospeciale de salvare la inaltime, dar cu toate acestea Arafat spune ca Romania este cu mult sub nivelul de dotare al altor state. Un minim acceptabil ar fi de 180 de astfel de autoscari.De exemplu, Austria, care are in jur de opt milioane de locuitori, are 300 de astfel de autoscari.