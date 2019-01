Avem masini moderne de pompieri, dar nu are cine sa le conduca: Sunt noi, sunt frumoase, dar ne uitam la ele!

Ziare.

com

El a precizat ca, in prezent, desi a fost adusa tehnica de interventie noua, nu are cine sa lucreze pe ea, personalul existent fiind de multe ori suprasolicitat."Este in curs de promovare un memorandum pentru incadrarea din sursa externa a soldatilor si gradatilor profesionisti. La nivel national, se intentiona undeva la un numar de 8.400. Sa speram ca obtinem 6.000 si astfel numarul celor prezenti in turele de serviciu sa creasca considerabil si sa avem posibilitatea sa incadram aceasta tehnica de interventie care ne vine in curte.Pentru ca daca insiram toate masinile de pompieri, pe care uneori le vedem insirate la defilare, o sa constatam ca nu avem cu cine sa le incadram.Ca sa iasa pe poarta trebuie sa aducem o tura sau chiar doua de acasa. Si, totusi, cineva a doua zi trebuie sa intervina. Cine? Ca nu mai e nimeni acasa sa vina. De aceea, avem nevoie de resurse umane", a precizat reprezentantul IGSU.Col. Guta a mentionat si ca, in prezent, la Inspectoratul General se lucreaza la modificarea Legii 307 privind apararea impotriva incendiilor si, implicit, la modul de avizare si autorizare impotriva incendiilor a unitatilor de invatamant."De doi ani de zile suntem bombardati cu: de ce scolile nu sunt autorizate? Nu stiu daca este vina noastra, dar intotdeauna s-a aratat cu degetul catre ISU: ISU nu autorizeaza, ISU nu vrea sa dea autorizatii pentru scoli si gradinite.Acele constructii trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Acele criterii pot fi aduse, conform normativelor, prin investitii si alte masuri compensatorii. (...) Sa speram ca le ducem la bun sfarsit. Suntem pe drumul cel bun in marea majoritate a judetelor", a mai spus Guta.