Bebelus de 7 zile, salvat de la moarte in curtea ISU Bihor, de un medic si un pompier

Sambata, la cativa metri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" din Oradea, o autospeciala de prima interventie a fost blocata de un jeep, care a patruns pe contrasens.Soferul si sotia acestuia, cetateni straini, vizibil panicati, au cerut ajutorul comandatului pompierilor, care coborase din autospeciala.Maiorul a realizat ca viata bebelusului aflat pe bancheta din spate a masinii, in scaunul auto, era in pericol, aflandu-se in stop cardio-respirator."In acel moment, maiorul a ordonat conducatorului autospecialei sa alerteze fortele de la sediu, spunandu-i totodata tatalui copilului sa-l insoteasca cu autoturismul in curtea unitatii, unde, in mai putin de un minut, totul era pregatit pentru salvarea copilului. Intrucat echipajul de terapie intensiva mobila al SMURD Oradea nu se afla la unitate, fiind in misiune la un caz medical, sugarul a fost preluat de dr. Juca Dacian, medicul coordonator din dispeceratul medical, care, impreuna cu plutonier major Pupaza Adrian, pompier militar in cadrul Detasamentului 1 Oradea, i-au acordat bebelusului, in varsta de 7 zile, ingrijirile medicale care se impuneau, reusind in cateva secunde, sa-l readuca la viata", arata ISU Bihor.Fetita a fost preluata de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean, care a transportat-o la Camera de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea.